Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер призвал страны ЕС устранить до следующего рождественского периода очереди в аэропортах, связанные с внедрением системы въезда-выезда. Он особо упомянул брюссельский аэропорт Завентем в Бельгии, где в прошлом месяце пассажиры ждали прохождения контроля до пяти часов, сообщает Politico.

Ответственность стран и аэропортов

Бруннер защитил цифровую систему ЕС, которая регистрирует отпечатки пальцев и изображения лиц граждан стран, не входящих в ЕС, при въезде в Шенгенскую зону. По его словам, государства-члены имели достаточно времени для подготовки, поскольку сами согласились на новую систему. Еврокомиссар назвал ее вопросом безопасности и заявил, что ответственность за надлежащую работу лежит на странах ЕС.

Систему начали постепенно внедрять год назад, а с апреля она полностью работает на всех пунктах пропуска на внешних границах Шенгенской зоны. В то же время летом она вызвала длительные задержки во многих аэропортах: некоторые страны отключали ее в пиковые периоды.

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Спор о пропускной способности

Представитель министра внутренних дел Бельгии Бернара Квинтина, отвечая на критику, заявил, что полиция полностью укомплектовывает все 12 рабочих мест в зоне прибытия. В то же время, по его словам, инфраструктура Brussels Airport Company способна обрабатывать лишь 500–600 пассажиров рейсов не из Шенгенской зоны в час, тогда как в загруженные дни с 6:00 до 10:00 прибывают почти 3 500 таких пассажиров.

В аэропорту сообщили, что все вовлеченные стороны работают над сокращением задержек. Там тестируют новые электронные ворота и киоски предварительной регистрации, обучают дополнительных полицейских и оценивают потребность в новой инфраструктуре.

По словам Бруннера, система въезда-выезда уже зафиксировала почти 230 млн въездов и выездов примерно в 1 500 пунктах пропуска. Во въезде отказали около 80 тыс. человек, среди которых 2 тыс. человек, считавшихся угрозой безопасности из-за возможных связей с терроризмом или организованной преступностью.

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