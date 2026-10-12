Grynkewich w Warszawie ma ostrzec Rosję przed zdolnością NATO do odparcia ataku — France 24
W Warszawie, w Polsce, naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich, ma w poniedziałek ostrzec Rosję — państwo agresora — przed zdolnością Sojuszu do odparcia każdego możliwego ataku. Informuje o tym France 24.
Plany odstraszania NATO
Według przedstawicieli NATO amerykański generał przedstawi podczas konferencji bezpieczeństwa w Warszawie swoją „teorię zwycięstwa” na wypadek potencjalnego ataku. Rzecznik Grynkewicha, pułkownik Martin O’Donnell, powiedział w ubiegłym tygodniu, że jej istotą jest utrzymanie przewagi NATO zgodnie z planami odstraszania i obrony Sojuszu.
Jak zaznaczył, w niestabilnym i złożonym globalnym środowisku bezpieczeństwa już teraz należy stworzyć warunki do odstraszania agresji, a w razie potrzeby — do zwycięstwa w przypadku ataku.
Oczekuje się, że wystąpienie Grynkewicha nie ujawni wielu nowych szczegółów strategii obronnej NATO. Ma ono wysłać sygnał do Moskwy i uspokoić sojuszników Sojuszu na jego wschodniej flance. NATO podkreśla, że jest sojuszem obronnym i nie zamierza atakować Rosji.
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Hybrydowe działania Moskwy
Zachodni urzędnicy twierdzą, że Moskwa prowadzi hybrydową kampanię sabotażu i ingerencji przeciwko państwom wspierającym Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Obawy nasiliły się po serii głośnych incydentów, w tym po wykryciu drona z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Niemczech.
Według oceny zachodnich urzędników działania Moskwy stały się bardziej lekkomyślne w obliczu zatrzymania postępów rosyjskich sił w Ukrainie i mogą doprowadzić do znacznych strat w ludziach. NATO tradycyjnie nie ujawnia szczegółów planów obronnych na wypadek ataku Rosji.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w ubiegłym miesiącu wezwał sojuszników do zachowania spokoju i wspierania Ukrainy. Jednocześnie kraje europejskie przygotowują się na możliwe zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, ponieważ Pentagon dokonuje przeglądu rozmieszczenia sił na kontynencie. Wyniki tego procesu są oczekiwane pod koniec roku.