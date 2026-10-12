В Варшаве, Польша, верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в понедельник должен предупредить Россию — государство-агрессора — о способности Альянса отразить любое возможное нападение. Об этом сообщает France 24.

Планы сдерживания НАТО

По словам представителей НАТО, американский генерал на конференции по безопасности в Варшаве изложит свою «теорию победы» на случай потенциальной атаки. Представитель Гринкевича, полковник Мартин О’Доннелл, на прошлой неделе заявил, что её суть заключается в сохранении преимущества НАТО в соответствии с планами сдерживания и обороны Альянса.

По его словам, в условиях нестабильной и сложной глобальной среды безопасности необходимо уже сейчас создавать условия для сдерживания агрессии, а при необходимости — для победы в случае нападения.

Ожидается, что выступление Гринкевича не раскроет много новых деталей оборонной стратегии НАТО. Оно должно послать сигнал Москве и заверить союзников Альянса на его восточном фланге. НАТО подчёркивает, что является оборонительным альянсом и не намерено атаковать Россию.

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Гибридные действия Москвы

Западные чиновники заявляют, что Москва ведёт гибридную кампанию саботажа и вмешательства против государств, поддерживающих Украину в войне против России. Опасения усилились после ряда резонансных инцидентов, в том числе обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Германии.

По оценке западных чиновников, такие действия Москвы стали более безрассудными на фоне остановки продвижения российских сил в Украине и могут привести к значительным человеческим потерям. НАТО традиционно не раскрывает деталей оборонных планов на случай нападения России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в прошлом месяце призвал союзников сохранять спокойствие и поддерживать Украину. В то же время европейские страны готовятся к возможному сокращению американского военного присутствия в Европе, поскольку Пентагон пересматривает размещение сил на континенте. Результаты этого процесса ожидаются в конце года.

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