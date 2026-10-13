Бывшего кандидата в президенты Румынии Джорджеску поместят под домашний арест

13 октября румынский суд постановил поместить бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску под домашний арест на 30 дней.

Такое решение было принято в ходе расследования дела, в котором политик подозревается в мошенничестве.

В конце сентября Джорджеску был взят под стражу на время расследования. Он обжаловал это решение, после чего суд согласился заменить меру пресечения на домашний арест.

В то же время решение суда еще можно обжаловать.

Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями.

Источник: Reuters

Апелляционный суд Бухареста 29 сентября постановил взять под стражу бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску на 30 дней. Ранее суд первой инстанции оставил его на свободе под судебным контролем, но прокуроры обжаловали это решение. Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена подозревают в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями.

Бухарестский трибунал 22 сентября освободил бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску из-под стражи и применил к нему судебный контроль по делу о предполагаемом мошенничестве.

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