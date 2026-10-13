Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что за атакой беспилотников на два грузовых судна вблизи территориальных вод страны, вероятно, стоит Россия. Он озвучил эту позицию в публичном обращении и во время беседы с российским послом. В то же время Радев подчеркнул, что на данный момент нет убедительных и однозначных доказательств для выдвижения обвинений конкретной стороне, однако, по его мнению, этот инцидент выгоден Российской Федерации.

Болгарский премьер назвал военную эскалацию в Чёрном море недопустимой и сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Тот заверил, что в случае необходимости Альянс усилит оборону в регионе.

По информации болгарского агентства BTA, Радев вызвал посла России Элеонору Митрофанову и заявил ей, что Москва может быть причастна к инциденту. Среди аргументов он привел то, что у Украины не было оснований уничтожать собственные суда.

Одно из атакованных судов — украинское «Chelsea 3», ходящее под флагом Мальты. В него попали три беспилотника. Все члены экипажа — семь украинцев и восемь азербайджанцев — были спасены.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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