在波兰华沙，北约欧洲盟军最高司令亚历克苏斯·格林克维奇将军周一将警告俄罗斯——这个侵略国——北约有能力击退任何可能的进攻。France 24报道。

北约的威慑计划

据北约官员称，这名美国将军将在华沙的一场安全会议上阐述在可能遭受攻击时的“胜利理论”。格林克维奇的发言人马丁·奥唐奈上校上周表示，其核心是在符合北约威慑与防御计划的前提下保持北约的优势。

他表示，在不稳定且复杂的全球安全环境下，必须从现在起创造条件以威慑侵略，并在必要时确保能够在遭受攻击时取得胜利。

预计格林克维奇的讲话不会披露北约防御战略的许多新细节。该讲话将向莫斯科发出信号，并让北约东翼的盟国感到安心。北约强调，其是一个防御性联盟，无意攻击俄罗斯。

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莫斯科的混合行动

西方官员表示，莫斯科正针对支持乌克兰在对俄战争中的国家开展破坏和干涉的混合行动。继一系列引人注目的事件后，担忧加剧，其中包括在德国一座机场发现一架载有爆炸物的无人机。

西方官员评估称，在俄军在乌克兰的推进停止之际，莫斯科的此类行动变得更加鲁莽，并可能造成重大人员伤亡。北约历来不披露应对俄罗斯进攻的防御计划细节。

北约秘书长马克·吕特上月呼吁盟国保持冷静并支持乌克兰。与此同时，由于五角大楼正在审查在欧洲大陆的兵力部署，欧洲国家正为美国在欧洲的军事存在可能缩减做准备。这一进程的结果预计将在年底公布。

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