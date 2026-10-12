Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w niedzielę wezwała amerykańskie linie lotnicze do zachowania ostrożności podczas lotów do Arabii Saudyjskiej i nad jej terytorium. Regulator powołał się na zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z trwającą aktywnością wojskową oraz zakłóceniami systemów nawigacyjnych, informuje Jerusalem Post.

Ostrzeżenie dla przewoźników lotniczych

FAA oświadczyła, że zagrożenia mogą stwarzać ryzyko dla samolotów na wszystkich wysokościach, w tym podczas przelotów tranzytowych, przylotów i odlotów. Komunikat regulatora będzie obowiązywał do 10 grudnia i dotyczy również operatorów statków powietrznych zarejestrowanych w USA.

Ostrzeżenie opublikowano po atakach na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, które publikacja wiąże z Huti. Według przytoczonych danych w sobotnim ataku zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Kolejny atak w niedzielę pochłonął życie jednej osoby i ranił 11. Lotnisko w Rijadzie pozostawało zamknięte dla lotów co najmniej do godziny 17:00 czasu wschodniego USA w poniedziałek.

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Zalecenia ambasad i EASA

Ambasada Wielkiej Brytanii w Arabii Saudyjskiej zaleciła powstrzymanie się od wszelkich podróży, z wyjątkiem niezbędnych, do Dżuddy, Dammamu oraz do wszystkich saudyjskich lotnisk. Ambasada USA w Jordanii w zaleceniach dla Amerykanów na Bliskim Wschodzie wskazała, że wspierani przez Iran Huti przeprowadzali ataki na cywilne lotniska i inną infrastrukturę krytyczną Arabii Saudyjskiej, a działania zbrojne mogą szybko się nasilić.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) również zaleciła liniom lotniczym, aby nie wykonywały lotów w dodatkowych obszarach saudyjskiej przestrzeni powietrznej. Amerykańska Delta Air Lines ma rozpocząć bezpośrednie loty z Atlanty do Rijadu 23 października; jej dyrektor generalny Ed Bastian powiedział wcześniej CNBC, że o decyzji dotyczącej uruchomienia trasy zdecyduje bezpieczeństwo.

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