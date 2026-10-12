FAA застерегло авіакомпанії щодо Саудівської Аравії — Jerusalem Post

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у неділю закликало американські авіакомпанії дотримуватися обережності під час польотів до Саудівської Аравії та над її територією. Регулятор послався на загрози безпеці, пов’язані з поточною військовою активністю та перешкодами для навігаційних систем, повідомляє Jerusalem Post.

Попередження для авіаперевізників

FAA заявило, що загрози можуть створювати ризики для літаків на всіх висотах, зокрема під час транзитного прольоту, прибуття та вильоту. Повідомлення регулятора діятиме до 10 грудня та також поширюється на операторів повітряних суден, зареєстрованих у США.

Попередження оприлюднили після атак на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда, які видання пов’язує з хуситами. Внаслідок суботньої атаки, за наведеними даними, загинули 13 людей, понад 300 зазнали поранень. Ще одна атака в неділю забрала життя однієї людини та поранила 11. Аеропорт Ер-Ріяда залишався закритим для рейсів щонайменше до 17:00 за східним часом США у понеділок.

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Рекомендації посольств і EASA

Посольство Великої Британії в Саудівській Аравії порадило утриматися від усіх поїздок, окрім необхідних, до Джидди, Даммама та до всіх саудівських аеропортів. Посольство США в Йорданії в рекомендаціях для американців на Близькому Сході зазначило, що підтримувані Іраном хусити здійснювали атаки на цивільні аеропорти та іншу критичну інфраструктуру Саудівської Аравії, а бойові дії можуть швидко загостритися.

Європейське агентство з безпеки польотів EASA також рекомендувало авіакомпаніям не виконувати польоти в додаткових районах повітряного простору Саудівської Аравії. Американська Delta Air Lines має розпочати прямі рейси з Атланти до Ер-Ріяда 23 жовтня; її генеральний директор Ед Бастіан раніше заявив CNBC, що рішення щодо запуску маршруту визначатиме безпека.

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