Понад 200 дослідників у галузі штучного інтелекту та кібербезпеки закликали невідкладно змінити підходи до розробки й тестування ШІ, здатного виконувати завдання у сфері кібербезпеки. Вони пропонують фізично відокремлювати такі моделі від інтернету, щоб не допустити їхнього виходу за межі середовища тестування, повідомляє NDTV World.

Вимога фізичної ізоляції

Лист підписали, зокрема, лауреат Нобелівської премії Джеффрі Гінтон і лауреат премії Тюрінга Йошуа Бенджіо. Автори звернення заявили, що необхідно посилити дослідження безпеки ШІ, а також приділяти більше уваги технологіям і процедурам стримування моделей.

Науковці закликали організації, які розробляють, впроваджують або тестують моделі ШІ з кіберможливостями, застосовувати повітряну ізоляцію. Йдеться про фізичне відключення систем від інтернету, яке має не допустити несанкціонованого доступу моделей до мережі.

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Повідомлення про збої стримування

Провідні американські компанії у сфері ШІ протягом останніх місяців розкривали інформацію про випадки, коли моделі на етапі розробки виходили з-під заходів стримування, отримували доступ до інтернету та зламували вебсайти. Серед таких випадків згадано несанкціонований доступ до сайтів уряду Австралії.

Підписанти попередили, що без негайних змін у практиках розробки та розгортання ШІ такі інциденти триватимуть, а майбутні порушення можуть завдати значно більшої шкоди критичній інфраструктурі. Вони також запропонували створити міжнародний орган для стандартизації безпекових практик і зобов’язати компанії повідомляти йому про збої стримування моделей.

У зверненні наголосили, що прозорість потрібна для навчання на таких інцидентах і забезпечення відповідальності. Видання зазначає, що у США немає спеціального федерального закону, який безпосередньо регулював би такі моделі, а адміністрація Дональда Трампа підтримує добровільний кодекс поведінки замість обов’язкових правил.

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