美国联邦航空管理局（FAA）周日敦促美国航空公司在飞往沙特阿拉伯及飞越其领空时保持谨慎。该监管机构援引了与持续军事活动及导航系统干扰有关的安全威胁，《耶路撒冷邮报》报道。

针对航空运营商的警告

FAA表示，这些威胁可能对所有高度的飞机构成风险，包括在过境飞越、抵达和起飞期间。监管机构的通告将持续有效至12月10日，也适用于在美国注册的航空器运营商。

该警告是在利雅得国际机场遭袭后发布的，报道将这些袭击与胡塞武装联系起来。根据所引述的数据，周六的袭击造成13人死亡、300多人受伤。周日的另一次袭击造成1人死亡、11人受伤。利雅得机场至少在周一美国东部时间17:00前仍对航班关闭。

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使馆和EASA的建议

英国驻沙特阿拉伯大使馆建议避免前往吉达、达曼以及所有沙特机场，除非有必要。美国驻约旦大使馆在面向中东地区美国人的建议中指出，伊朗支持的胡塞武装曾对沙特阿拉伯的民用机场及其他关键基础设施发动袭击，战事可能迅速升级。

欧洲航空安全局（EASA）也建议航空公司不要在沙特阿拉伯领空的更多区域运营航班。美国达美航空计划于10月23日开通亚特兰大至利雅得的直飞航班；其首席执行官埃德·巴斯蒂安此前向CNBC表示，是否开通该航线将由安全情况决定。

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