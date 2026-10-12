Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в воскресенье призвало американские авиакомпании соблюдать осторожность при полетах в Саудовскую Аравию и над ее территорией. Регулятор сослался на угрозы безопасности, связанные с текущей военной активностью и помехами для навигационных систем, сообщает Jerusalem Post.

Предупреждение для авиаперевозчиков

FAA заявило, что угрозы могут создавать риски для самолетов на всех высотах, в том числе во время транзитного пролета, прибытия и вылета. Сообщение регулятора будет действовать до 10 декабря и также распространяется на операторов воздушных судов, зарегистрированных в США.

Предупреждение опубликовали после атак на международный аэропорт Эр-Рияда, которые издание связывает с хуситами. Согласно приведенным данным, в результате субботней атаки погибли 13 человек, более 300 получили ранения. Еще одна атака в воскресенье унесла жизнь одного человека и ранила 11. Аэропорт Эр-Рияда оставался закрытым для рейсов как минимум до 17:00 по восточному времени США в понедельник.

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Рекомендации посольств и EASA

Посольство Великобритании в Саудовской Аравии посоветовало воздержаться от всех поездок, кроме необходимых, в Джидду, Даммам и во все саудовские аэропорты. Посольство США в Иордании в рекомендациях для американцев на Ближнем Востоке отметило, что поддерживаемые Ираном хуситы осуществляли атаки на гражданские аэропорты и другую критическую инфраструктуру Саудовской Аравии, а боевые действия могут быстро обостриться.

Европейское агентство по безопасности полетов EASA также рекомендовало авиакомпаниям не выполнять полеты в дополнительных районах воздушного пространства Саудовской Аравии. Американская Delta Air Lines должна начать прямые рейсы из Атланты в Эр-Рияд 23 октября; ее генеральный директор Эд Бастиан ранее заявил CNBC, что решение о запуске маршрута будет определяться безопасностью.

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