W Katmandu w Nepalu, podczas 15. kongresu generalnego Kongresu Nepalskiego, na wiceprzewodniczących wybrano Chandrę Kanta Bhandariego, Madhu Acharyę i Binoda Kumara Chaudhary'ego. Trzy stanowiska sekretarzy generalnych zdobyli Pradip Paudel, Udaya Shumsher Rana i Dila Sangroula (Panta), podaje Kathmandu Post.

Wyniki wyborów wiceprzewodniczących

Bhandari i Acharya zwyciężyli na dwóch otwartych stanowiskach wiceprzewodniczących, a Chaudhary został wybrany w kategorii inkluzywnej. Bhandari otrzymał 3735 głosów, Acharya — 2342, a Chaudhary — 1745.

W rywalizacji o otwarte stanowiska wiceprzewodniczących Acharya wyprzedził Govindę Bhattaraia o 590 głosów; Bhattarai otrzymał 1752 głosy. Surendraraj Pandey otrzymał 1673 głosy, a Dhanraj Gurung — 1596. W głosowaniu w kategorii inkluzywnej Chaudhary pokonał Jeevana Pariyara różnicą 87 głosów; Pariyar otrzymał 1658 głosów.

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Nowi sekretarze generalni

Paudel prowadził w wyścigu o stanowiska sekretarzy generalnych, zdobywając 4194 głosy. Sangroula otrzymała 3118 głosów, a Rana — 2330. Paudel i Rana zdobyli dwa otwarte stanowiska, podczas gdy Sangroula została wybrana na stanowisko zarezerwowane dla kobiet.

Rana wyprzedził Sunila Kumara Sharmę o 73 głosy; Sharma otrzymał 2257 głosów. W kategorii kobiet Sangroula pokonała Mahalaxmi Upadhyay, znaną jako Dena, przewagą 254 głosów; Upadhyay otrzymała 2864 głosy. Sangroula została pierwszą kobietą w historii Kongresu Nepalskiego wybraną na sekretarza generalnego.

Zmiany w kierownictwie

Paudel wcześniej został sekretarzem generalnym na specjalnym kongresie partii w tym roku i zachował stanowisko po regularnym kongresie. Podczas specjalnego kongresu Rana i Sangroula dołączyli do obozu kierowanego przez Gagana Thapę. Wcześniej byli związani z byłym przewodniczącym partii Sherem Bahadurem Deubą. Na regularnym kongresie Rana i Sangroula zdobyli stanowiska sekretarzy generalnych.

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