В Катманду, Непал, на 15-м генеральном съезде Непальского конгресса вице-президентами избрали Чандру Канта Бхандари, Мадху Ачарью и Бинода Кумара Чоудхари. Три должности генеральных секретарей получили Прадип Паудел, Удая Шумшер Рана и Дила Сангроула (Панта), сообщает Kathmandu Post.

Результаты выборов вице-президентов

Бхандари и Ачарья победили на двух открытых должностях вице-президентов, а Чоудхари был избран по инклюзивной категории. Бхандари набрал 3735 голосов, Ачарья — 2342, а Чоудхари — 1745.

В борьбе за открытые должности вице-президентов Ачарья опередил Говинду Бхаттараи на 590 голосов; Бхаттараи набрал 1752 голоса. Сурендрарадж Панде получил 1673 голоса, а Дханрадж Гурунг — 1596. В голосовании по инклюзивной категории Чоудхари победил Дживана Парияра с отрывом в 87 голосов; Парияр набрал 1658 голосов.

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Новые генеральные секретари

Паудел возглавил гонку за должности генеральных секретарей с 4194 голосами. Сангроула получила 3118 голосов, а Рана — 2330. Паудел и Рана получили две открытые должности, тогда как Сангроула была избрана на должность, зарезервированную для женщин.

Рана опередил Сунила Кумара Шарму на 73 голоса; Шарма набрал 2257 голосов. В женской категории Сангроула победила Махалакшми Упадхьяй, известную как Дена, с преимуществом в 254 голоса; Упадхьяй получила 2864 голоса. Сангроула стала первой женщиной в истории Непальского конгресса, избранной генеральным секретарем.

Изменения в руководстве

Паудел ранее стал генеральным секретарем на специальном съезде партии в этом году и сохранил должность после регулярного съезда. Во время специального съезда Рана и Сангроула присоединились к лагерю, возглавляемому Гаганом Тхапой. Ранее их связывали с бывшим президентом партии Шером Бахадуром Деубой. На регулярном съезде Рана и Сангроула получили должности генеральных секретарей.

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