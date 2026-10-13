В Саудовской Аравии часть спортивных мероприятий уже состоялась, а теннисный турнир, боксёрский поединок, шоу WWE и сезон скачек пока готовятся к проведению, несмотря на усиление атак хуситов на королевство. По данным The National, атаки на аэропорты в Эр-Рияде, Абси, Джизане и Наджране в течение прошлой недели привели к гибели людей и значительным разрушениям.

Футбольные матчи

Саудовская профессиональная лига продолжила матчи в воскресенье, хотя международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся смертоносным атакам в течение выходных. «Аш-Шабаб» обыграл «Ат-Таавун» со счётом 3:0, а матч «Аль-Файхи» и «Ар-Рияда» завершился вничью. Встречу между «Абхой» и «Аль-Файсали» перенесли на конец месяца.

В понедельник «Ан-Наср» Криштиану Роналду принимал узбекский «Нефтчи» в матче элитной Лиги чемпионов АФК в Эр-Рияде. Начало игры отложили из-за предупреждения службы гражданской обороны Саудовской Аравии, а предматчевую тренировку на стадионе «Аль-Авваль Парк» отменили. В итоге «Ан-Наср» победил со счётом 3:1. Во вторник в Джидде «Аль-Иттихад» должен сыграть с «Шабаб Аль-Ахли».

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Запланированные мероприятия

Третий теннисный турнир Six Kings Slam запланирован в Эр-Рияде на 21–24 октября. На ANB Arena должны выступить Карлос Алькарас, Александр Зверев, Новак Джокович, Алекс де Минор и Тейлор Фриц. Действующего чемпиона Янника Синнера в заявке заменил Лернер Тьен.

31 октября в Эр-Рияде запланирован бой Сауля «Канело» Альвареса с Кристианом Мбилли за титул WBC во втором среднем весе. Организатор Турки Альалших заявил, что Альварес подтвердил участие в поединке. Шоу WWE Crown Jewel должно состояться 7 ноября на Riyadh Season Stadium.

Сезон скачек в Эр-Рияде 2026/27 также должен начаться в эту пятницу и продлиться до 17 апреля следующего года. Программа предусматривает 69 заездов, а общий призовой фонд составляет 197,8 млн саудовских риалов.

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