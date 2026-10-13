尽管胡塞武装加大了对沙特阿拉伯的袭击力度，该国部分体育赛事已经举行，网球锦标赛、拳击比赛、WWE秀和赛马季仍在筹备举行。根据《The National》的数据，过去一周针对利雅得、阿布西、吉赞和纳季兰机场的袭击造成人员死亡和重大破坏。

足球比赛

沙特职业联赛周日继续进行比赛，尽管利雅得的哈立德国王国际机场在周末遭到造成死亡的袭击。阿尔沙巴布以3比0战胜阿尔塔阿文，阿尔费哈与阿尔利雅得的比赛则以平局结束。阿卜哈与阿尔费萨利之间的比赛被推迟至本月底。

周一，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多效力的利雅得胜利在利雅得举行的一场亚足联精英冠军联赛比赛中主场迎战乌兹别克斯坦的纳夫巴霍尔。由于沙特阿拉伯民防部门发布警告，比赛开球时间被推迟，阿尔阿瓦尔公园体育场的赛前训练也被取消。最终，利雅得胜利以3比1获胜。周二，吉达的吉达联合将对阵迪拜青年国民。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

计划中的活动

第三届Six Kings Slam网球锦标赛计划于10月21日至24日在利雅得举行。卡洛斯·阿尔卡拉斯、亚历山大·兹维列夫、诺瓦克·德约科维奇、亚历克斯·德米纳尔和泰勒·弗里茨将在ANB Arena参赛。卫冕冠军扬尼克·辛纳由勒纳·田替代进入参赛名单。

10月31日，利雅得计划举行索尔·“卡内洛”·阿尔瓦雷斯与克里斯蒂安·姆比利争夺WBC超中量级冠军头衔的比赛。组织者图尔基·阿拉尔希赫表示，阿尔瓦雷斯已确认参加这场对决。WWE Crown Jewel秀计划于11月7日在Riyadh Season Stadium举行。

2026/27利雅得赛马季也计划于本周五开幕，并持续至明年4月17日。赛程包括69场比赛，总奖金为1.978亿沙特里亚尔。

关注我们在