W Arabii Saudyjskiej część wydarzeń sportowych już się odbyła, a turniej tenisowy, walka bokserska, gala WWE i sezon wyścigów konnych są nadal przygotowywane mimo nasilenia ataków Huti na królestwo. Według The National, ataki na lotniska w Rijadzie, Absi, Dżizanie i Nadżranie w minionym tygodniu doprowadziły do śmierci ludzi i znacznych zniszczeń.

Mecze piłkarskie

Saudyjska Professional League kontynuowała mecze w niedzielę, choć międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie zostało w weekend zaatakowane, co spowodowało ofiary śmiertelne. Asz-Szabab pokonał At-Taawoun 3:0, a mecz Al-Fajhy z Ar-Rijadem zakończył się remisem. Spotkanie między Abhą a Al-Fajsalim przełożono na koniec miesiąca.

W poniedziałek An-Nasr Cristiano Ronaldo podejmował uzbecki Neftczi w meczu elitarnej Ligi Mistrzów AFC w Rijadzie. Początek spotkania opóźniono z powodu ostrzeżenia saudyjskiej służby obrony cywilnej, a trening przedmeczowy na stadionie Al-Awwal Park odwołano. Ostatecznie An-Nasr wygrał 3:1. We wtorek w Dżuddzie Al-Ittihad ma zagrać z Szabab Al-Ahli.

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Planowane wydarzenia

Trzeci turniej tenisowy Six Kings Slam zaplanowano w Rijadzie na 21-24 października. W ANB Arena mają wystąpić Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Broniącego tytułu Jannika Sinnera w składzie zastąpił Learner Tien.

31 października w Rijadzie zaplanowano walkę Saula „Canelo” Alvareza z Christianem Mbillim o tytuł WBC w wadze superśredniej. Organizator Turki Alalshikh oświadczył, że Alvarez potwierdził udział w pojedynku. Gala WWE Crown Jewel ma odbyć się 7 listopada na Riyadh Season Stadium.

Sezon wyścigów w Rijadzie 2026/27 również ma rozpocząć się w ten piątek i potrwać do 17 kwietnia przyszłego roku. Program obejmuje 69 wyścigów, a łączna pula nagród wynosi 197,8 mln riali saudyjskich.

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