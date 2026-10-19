Наследница нидерландского престола получила новое воинское звание

Принцессу Нидерландов Катарину-Амалию повысили до воинского звания сержанта. Торжественная церемония состоялась на борту учебного парусника «Statsraad Lehmkuhl» в порту города Ден-Хелдер.

Принцесса участвует в программе Defensity College, которая предусматривает сочетание обучения с военной подготовкой.

Повышение произошло в рамках программы Defensity College, которая даёт студентам возможность совмещать обучение с военной службой. Участники программы получают практический опыт в различных подразделениях вооружённых сил, а также принимают участие в военных мероприятиях и учениях.

Королевский дом и вооруженные силы

Королевский дом Нидерландов исторически поддерживает тесные связи с вооруженными силами страны. Вильгельм Оранский был военачальником, а более поздние нидерландские короли обладали верховным командованием вооруженными силами.

После внесения изменений в Конституцию в 1983 году верховное командование перешло к правительству.

Король Виллем-Александр также имеет военный опыт. Он проходил срочную службу в Королевских военно-морских силах Нидерландов, а впоследствии служил в Королевских сухопутных войсках и Королевских военно-воздушных силах.

Как король, Виллем-Александр занимает особое место в вооруженных силах и обладает особым военным статусом.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что принцесса Нидерландов получила звание капрала после прохождения военной подготовки.

Королевский дворец Испании обнародовал кадры исторического полёта принцессы Леонор, которая успешно совершила свой первый самостоятельный вылет на учебно-тренировочном самолёте ВВС Испании Pilatus PC-21.

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