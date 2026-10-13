Федеральный конституционный суд Пакистана обязал Международный исламский университет Исламабада (IIUI) повторно рассмотреть обращение PhD-студентки о продлении срока подачи диссертации. Ранее университет отклонил ее просьбу, а Высокий суд Исламабада не удовлетворил ее петицию, сообщает The Express Tribune.

Обязательность решений суда

Коллегия суда под председательством судьи Саида Хасана Азхара Ризви в 24-страничном решении подчеркнула, что правовые позиции Федерального конституционного суда обязательны для всех судов страны, в том числе для Верховного суда Пакистана. Суд сослался на статью 189 Конституции и отметил, что последующие коллегии меньшего или равного состава, как правило, должны придерживаться ранее сформулированных правовых принципов.

Если коллегия сомневается в правильности предыдущего решения, она должна обосновать это и обратиться к председателю суда с просьбой сформировать расширенную коллегию для окончательного разрешения вопроса, указано в решении.

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Пределы академической автономии

Суд также разъяснил, что автономия университетов не исключает судебного контроля. Оценка диссертаций, научных работ или академических достижений, требующих специальной экспертизы, как правило, предполагает сдержанное вмешательство суда. В то же время административные и регуляторные решения образовательных учреждений могут проверяться на законность, наличие полномочий, процедурную справедливость и соблюдение действующих правил.

Суд отдельно обратил внимание на конституционные гарантии равенства и защиты женщин. Обстоятельства, которые могут влиять на обучение женщин, в частности брак, переезд, беременность, состояние здоровья, материнство и уход за детьми, должны надлежащим образом учитываться в рамках правил и политик. В деле студентки суд установил, что ее заявление о продлении срока не было рассмотрено в соответствии с применимой правовой и политической базой, в частности пунктом 3.12(iv) политики Комиссии по высшему образованию за 2023 год.

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