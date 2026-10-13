Федеральний конституційний суд Пакистану зобов’язав Міжнародний ісламський університет Ісламабада (IIUI) повторно розглянути звернення PhD-студентки щодо продовження строку для подання дисертації. Раніше університет відхилив її прохання, а Високий суд Ісламабада не задовольнив її петицію, повідомляє The Express Tribune.

Обов’язковість рішень суду

Колегія суду під головуванням судді Саїда Хасана Азхара Різві у 24-сторінковому рішенні наголосила, що правові позиції Федерального конституційного суду є обов’язковими для всіх судів країни, зокрема для Верховного суду Пакистану. Суд послався на статтю 189 Конституції та зазначив, що наступні колегії меншого або рівного складу зазвичай мають дотримуватися раніше сформульованих правових принципів.

Якщо колегія сумнівається у правильності попереднього рішення, вона має обґрунтувати це та звернутися до голови суду з проханням сформувати розширену колегію для остаточного вирішення питання, зазначено в рішенні.

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Межі академічної автономії

Суд також роз’яснив, що автономія університетів не виключає судового контролю. Оцінювання дисертацій, наукових робіт або академічних здобутків, які потребують спеціальної експертизи, зазвичай вимагає стриманого втручання суду. Водночас адміністративні та регуляторні рішення навчальних закладів можуть перевірятися щодо законності, повноважень, процедурної справедливості та дотримання чинних правил.

Суд окремо звернув увагу на конституційні гарантії рівності та захисту жінок. Обставини, що можуть впливати на навчання жінок, зокрема шлюб, переїзд, вагітність, стан здоров’я, материнство і догляд за дітьми, мають належно враховуватися в межах правил і політик. У справі студентки суд встановив, що її заяву про продовження строку не розглянули відповідно до застосовної правової та політичної бази, зокрема пункту 3.12(iv) політики Комісії з вищої освіти за 2023 рік.

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