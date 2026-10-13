Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu zobowiązał Międzynarodowy Uniwersytet Islamski w Islamabadzie (IIUI) do ponownego rozpatrzenia wniosku doktorantki o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Wcześniej uczelnia odrzuciła jej prośbę, a Wysoki Sąd w Islamabadzie oddalił jej petycję, informuje The Express Tribune.

Wiążący charakter orzeczeń sądu

Skład orzekający pod przewodnictwem sędziego Syeda Hassana Azhar Rizviego podkreślił w 24-stronicowym orzeczeniu, że stanowiska prawne Federalnego Sądu Konstytucyjnego są wiążące dla wszystkich sądów w kraju, w tym dla Sądu Najwyższego Pakistanu. Sąd powołał się na artykuł 189 Konstytucji i zaznaczył, że kolejne składy o mniejszej lub równej liczbie sędziów powinny co do zasady stosować wcześniej sformułowane zasady prawne.

Jeżeli skład ma wątpliwości co do prawidłowości wcześniejszego orzeczenia, powinien je uzasadnić i zwrócić się do prezesa sądu o utworzenie poszerzonego składu w celu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, wskazano w orzeczeniu.

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Granice autonomii akademickiej

Sąd wyjaśnił również, że autonomia uniwersytetów nie wyklucza kontroli sądowej. Ocena rozpraw doktorskich, prac naukowych lub osiągnięć akademickich wymagających specjalistycznej wiedzy co do zasady wymaga powściągliwej ingerencji sądu. Jednocześnie decyzje administracyjne i regulacyjne instytucji edukacyjnych mogą być kontrolowane pod względem legalności, uprawnień, sprawiedliwości proceduralnej i zgodności z obowiązującymi zasadami.

Sąd osobno zwrócił uwagę na konstytucyjne gwarancje równości i ochrony kobiet. Okoliczności, które mogą wpływać na edukację kobiet, w tym małżeństwo, przeprowadzka, ciąża, stan zdrowia, macierzyństwo i opieka nad dziećmi, muszą być należycie uwzględniane w ramach zasad i polityk. W sprawie studentki sąd ustalił, że jej wniosek o przedłużenie terminu nie został rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi i politycznymi, w tym z punktem 3.12(iv) polityki Komisji Szkolnictwa Wyższego z 2023 roku.

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