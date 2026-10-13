巴基斯坦联邦宪法法院责令伊斯兰堡国际伊斯兰大学（IIUI）重新审议一名博士生关于延长提交论文期限的申请。此前，该大学拒绝了她的请求，而伊斯兰堡高等法院未支持她的请愿，《快报论坛报》报道。

法院裁决的约束力

由赛义德·哈桑·阿扎尔·里兹维法官主持的合议庭在一份24页的裁决中强调，联邦宪法法院的法律立场对该国所有法院均具有约束力，包括巴基斯坦最高法院。法院援引宪法第189条，并指出，后续由人数较少或相同的法官组成的合议庭通常应遵循先前确立的法律原则。

裁决称，如果合议庭对先前裁决的正确性存疑，必须说明理由，并请求首席法官组成扩大合议庭，以最终解决该问题。

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学术自治的界限

法院还澄清，大学自治并不排除司法审查。对于需要专业知识的论文、科研工作或学术成就的评估，通常需要法院保持克制的干预。同时，教育机构的行政和监管决定可就合法性、权限、程序公正以及是否遵守现行规则接受审查。

法院还特别关注了宪法对平等和保护妇女的保障。可能影响女性教育的情况，包括婚姻、搬迁、怀孕、健康状况、母亲身份和照顾子女，必须在规则和政策框架内得到适当考虑。在该学生的案件中，法院认定，她关于延长期限的申请未依照适用的法律和政策框架进行审议，其中包括高等教育委员会2023年政策第3.12(iv)条。

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