墨西哥恶劣天气致至少5人死亡——Euronews

受多个天气系统影响，墨西哥遭遇强降雨、大风、洪水和山体滑坡，至少5人死亡。救援人员还在下加利福尼亚州和格雷罗州搜寻6名失踪人员，Euronews报道。

下加利福尼亚州的搜救行动

在沿海城市恩塞纳达，洪水冲走车辆并损坏房屋。官方称，后热带气旋“雷切尔”已造成4人死亡：一名13岁女孩、两名女性和一名4岁男孩。

另有6人被视为失踪：4人在恩塞纳达，2人在圣费利佩。由于山体滑坡和河流泛滥，部分居民点与外界隔绝。

墨西哥军方用直升机从恩塞纳达的一处牧场疏散了32名被困人员。获救者中有22名外国人。官方称，该团体中还有德国和美国公民，以及数名传教士。

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下加利福尼亚州州长玛丽娜·德尔·皮拉尔·阿维拉表示，约1.4万名联邦和州工作人员已被部署，以协助受灾民众并应对紧急情况。

飓风“西蒙”威胁带来新的洪水

在墨西哥太平洋沿岸，二级飓风“西蒙”带来强风和暴雨。其中心仍位于海洋上空，但飓风外围雨带袭击了靠近巴亚尔塔港、位于马德雷山脉和太平洋之间的地区。

在格雷罗州，灾害刮倒树木和电线，阻断道路并淹没房屋，其中包括港口城市阿卡普尔科的房屋。在该州首府奇尔潘辛戈，一名71岁男子因墙体倒塌死亡。

美国国家飓风中心警告称，在“西蒙”可能于周五登陆前，存在危及生命的洪水和山体滑坡风险。在巴亚尔塔港，随着降雨减弱，一些商店恢复营业，但国际机场暂停运营至周二早晨。

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