В Мексике из-за непогоды погибли как минимум 5 человек — Euronews

В Мексике из-за сильных ливней, ветра, наводнений и оползней, вызванных несколькими погодными системами, погибли как минимум пять человек. Спасатели также разыскивают шестерых пропавших без вести в штатах Нижняя Калифорния и Герреро, сообщает Euronews.

Поиски в Нижней Калифорнии

В прибрежном городе Энсенада наводнения смывали автомобили и повреждали дома. По данным властей, в результате посттропического циклона Рейчел погибли четыре человека: 13-летняя девочка, две женщины и четырехлетний мальчик.

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести: четверо — в Энсенаде, двое — в Сан-Фелипе. Из-за оползней и разлива рек часть населенных пунктов оказалась отрезанной.

Мексиканские военные эвакуировали вертолетами с ранчо в Энсенаде 32 человек, оказавшихся в ловушке. Среди спасенных были 22 иностранца. По данным властей, в группе также были граждане Германии и США, а также несколько миссионеров.

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Губернатор Нижней Калифорнии Марина дель Пилар Авила заявила, что для помощи пострадавшим и реагирования на чрезвычайную ситуацию были привлечены около 14 тысяч федеральных и штатных работников.

Ураган Саймон угрожает новыми наводнениями

На тихоокеанском побережье Мексики ураган Саймон второй категории принес сильный ветер и ливни. Его центр оставался над океаном, однако внешние полосы урагана ударили по районам между горами Сьерра-Мадре и Тихим океаном вблизи Пуэрто-Вальярты.

В штате Герреро стихия повалила деревья и линии электропередачи, заблокировала дороги и затопила дома, в том числе в портовом городе Акапулько. В Чильпансинго, столице штата, 71-летний мужчина погиб после обрушения стены.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил о риске опасных для жизни наводнений и оползней перед возможным выходом Саймона на сушу в пятницу. В Пуэрто-Вальярте после ослабления дождей некоторые магазины возобновили работу, однако международный аэропорт приостановил работу до утра вторника.

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