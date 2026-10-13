Мухаммад Амир, брат главного министра пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Сохаила Африди, который в настоящее время не исполняет своих обязанностей, обратился в Высокий суд Пешавара с просьбой установить местонахождение политика. Он также просит, в случае подтверждения содержания Африди под стражей, доставить его в суд для проверки законности задержания, сообщает Dawn.

Требования заявителя

Иск от имени брата Африди подал старший адвокат Башир Хан Вазир. Он требует, чтобы полиция и другие должностные лица незамедлительно приняли законные меры для поиска политика, а также представили полный отчет о его местонахождении, состоянии и правовом статусе.

Амир утверждает, что 11 октября 2026 года примерно в 14:00 Африди якобы незаконно задержали в резиденции главного министра в Пешаваре, а затем похитили оттуда вооруженные люди в масках. По утверждению заявителя, это произошло в присутствии начальника городской полиции Пешавара. Эти обстоятельства требуют проверки, говорится в иске.

Заявитель просит сохранить и законно исследовать записи камер наблюдения, журналы безопасности, реестры въезда и выезда, графики дежурств и данные о транспорте, связанные с инцидентом. Он также требует зарегистрировать заявление о правонарушении и провести быстрое, беспристрастное и эффективное расследование заявлений о похищении, исчезновении и незаконном удержании.

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Режим чрезвычайного положения

11 октября федеральное правительство Пакистана ввело в Хайбер-Пахтунхве чрезвычайное положение и губернаторское правление, сославшись на статьи 232 и 234 конституции. В тот же день партия PTI заявила о похищении Африди, нескольких членов его правительства и партийных активистов.

На следующий день должностные лица подтвердили, что Африди и часть членов его кабинета находятся под превентивным задержанием. Государственный министр внутренних дел заявил, что лицам, в отношении которых ведутся дела, должны быть предъявлены обвинения и они должны быть преданы суду, а остальные — освобождены.

Введение губернаторского правления произошло на фоне обострения отношений между федеральными властями, возглавляемыми PML-N, и правительством Хайбер-Пахтунхвы от PTI. Оно также совпало с маршем PTI на Исламабад, который возглавлял Африди и который не вышел за пределы провинции.

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