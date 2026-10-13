Muhammad Amir, brat głównego ministra pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa Sohaila Afridiego, który obecnie nie wykonuje swoich obowiązków, zwrócił się do Wysokiego Sądu w Peszawarze o ustalenie miejsca pobytu polityka. Prosi także, aby w razie potwierdzenia zatrzymania Afridiego doprowadzić go przed sąd w celu zbadania legalności zatrzymania, informuje Dawn.

Żądania wnioskodawcy

Pozew w imieniu brata Afridiego złożył starszy adwokat Bashir Khan Wazir. Domaga się on, aby policja i inni urzędnicy pilnie podjęli zgodne z prawem działania w celu odnalezienia polityka, a także przedstawili pełny raport o jego miejscu pobytu, stanie i statusie prawnym.

Amir twierdzi, że 11 października 2026 roku około godziny 14:00 Afridi miał zostać bezprawnie zatrzymany w rezydencji głównego ministra w Peszawarze, a następnie uprowadzony stamtąd przez uzbrojonych zamaskowanych mężczyzn. Według wnioskodawcy doszło do tego w obecności szefa miejskiej policji w Peszawarze. Okoliczności te wymagają weryfikacji — wskazano w pozwie.

Wnioskodawca prosi o zabezpieczenie i zgodne z prawem zbadanie nagrań z kamer monitoringu, dzienników bezpieczeństwa, rejestrów wjazdów i wyjazdów, harmonogramów dyżurów oraz danych dotyczących transportu związanych z incydentem. Domaga się także zarejestrowania zawiadomienia o przestępstwie i przeprowadzenia szybkiego, bezstronnego i skutecznego śledztwa w sprawie zarzutów uprowadzenia, zaginięcia i bezprawnego przetrzymywania.

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Stan nadzwyczajny

11 października federalny rząd Pakistanu wprowadził w Chajber Pasztunchwie stan nadzwyczajny i rządy gubernatorskie, powołując się na artykuły 232 i 234 konstytucji. Tego samego dnia partia PTI poinformowała o uprowadzeniu Afridiego, kilku członków jego rządu oraz działaczy partyjnych.

Następnego dnia urzędnicy potwierdzili, że Afridi i część członków jego gabinetu są objęci prewencyjnym zatrzymaniem. Minister stanu do spraw wewnętrznych oświadczył, że osoby, wobec których toczą się sprawy, powinny zostać oskarżone i osądzone, a pozostałe — zwolnione.

Wprowadzenie rządów gubernatorskich nastąpiło w warunkach pogarszających się relacji między władzami federalnymi kierowanymi przez PML-N a rządem Chajber Pasztunchwy z ramienia PTI. Zbiegło się ono również z marszem PTI na Islamabad, któremu przewodził Afridi i który nie wyszedł poza granice prowincji.

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