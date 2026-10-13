Брат головного міністра Афріді звернувся до суду в Пакистані — Dawn

Брат головного міністра пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва Сохаїла Афріді, який нині не виконує обов’язків, Мухаммад Амір звернувся до Високого суду Пешавара з проханням встановити місцеперебування політика. Він також просить, у разі підтвердження утримання Афріді під вартою, доставити його до суду для перевірки законності затримання, повідомляє Dawn.

Вимоги заявника

Позов через старшого адвоката Башира Хана Вазірі подав брат Афріді. Він вимагає від поліції та інших посадовців невідкладно вжити законних заходів для пошуку політика, а також подати повний звіт про його місцеперебування, стан і правовий статус.

Амір стверджує, що 11 жовтня 2026 року приблизно о 14:00 Афріді нібито незаконно затримали в резиденції головного міністра в Пешаварі, а згодом викрали звідти озброєні люди в масках. За твердженням заявника, це сталося у присутності начальника міської поліції Пешавара. Ці обставини потребують перевірки, йдеться в позові.

Заявник просить зберегти й законно дослідити записи камер спостереження, журнали безпеки, реєстри в’їзду та виїзду, графіки чергувань і дані про транспорт, пов’язані з інцидентом. Також він вимагає зареєструвати заяву про правопорушення та провести швидке, неупереджене й ефективне розслідування заяв про викрадення, зникнення та незаконне утримання.

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Режим надзвичайного стану

11 жовтня федеральний уряд Пакистану запровадив у Хайбер-Пахтунхві надзвичайний стан і губернаторське правління, пославшись на статті 232 і 234 конституції. Того ж дня партія PTI заявила про викрадення Афріді, кількох членів його уряду та партійних діячів.

Наступного дня посадовці підтвердили, що Афріді та частина членів його кабінету перебувають під превентивним затриманням. Державний міністр внутрішніх справ заявляв, що осіб, щодо яких тривають справи, мають обвинувачувати й судити, а інших — звільнити.

Запровадження губернаторського правління відбулося на тлі загострення відносин між федеральною владою, яку очолює PML-N, та урядом Хайбер-Пахтунхви від PTI. Воно також збіглося з маршем PTI на Ісламабад, який очолював Афріді та який не вийшов за межі провінції.

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