阿夫里迪的兄弟向巴基斯坦法院求助——《黎明报》

巴基斯坦开伯尔-普什图省目前未履职的首席部长苏海尔·阿夫里迪的兄弟穆罕默德·阿米尔已向白沙瓦高等法院申请查明这名政治人物的下落。他还请求，若确认阿夫里迪被拘押，则将其带至法院，以审查拘押的合法性，《黎明报》报道。

申请人的要求

阿夫里迪的兄弟通过资深律师巴希尔·汗·瓦齐尔提交了诉状。他要求警方及其他官员紧急采取合法措施寻找这名政治人物，并提交关于其下落、状况和法律地位的完整报告。

阿米尔称，2026年10月11日约14时，阿夫里迪据称在白沙瓦首席部长官邸被非法拘留，随后被持枪蒙面人员从那里绑走。申请人称，此事发生时白沙瓦市警察局长在场。诉状称，这些情况需要核实。

申请人要求保存并依法审查与该事件有关的监控录像、安全日志、出入登记册、值班表和车辆数据。他还要求登记犯罪报案，并对有关绑架、失踪和非法拘押的指控进行迅速、公正且有效的调查。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

紧急状态

10月11日，巴基斯坦联邦政府援引宪法第232条和第234条，在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长统治。同日，PTI党表示，阿夫里迪、其政府的数名成员及党内活动人士遭到绑架。

次日，官员确认阿夫里迪及其部分内阁成员正被预防性拘留。国务内政部长表示，针对正在审理案件的人员应提出指控并审判，其他人则应获释。

实施省长统治之际，由PML-N领导的联邦当局与PTI领导的开伯尔-普什图省政府之间的关系正在恶化。这也恰逢阿夫里迪领导的PTI向伊斯兰堡进军，但该行动未离开该省。

关注我们在