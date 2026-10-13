Co najmniej pięć osób zginęło w Meksyku w wyniku ulewnych deszczy, silnego wiatru, powodzi i osuwisk spowodowanych przez kilka systemów pogodowych. Ratownicy poszukują także sześciu zaginionych w stanach Kalifornia Dolna i Guerrero, informuje Euronews.

Poszukiwania w Kalifornii Dolnej

W nadmorskim mieście Ensenada powodzie porywały samochody i uszkadzały domy. Według władz w wyniku posttropikalnego cyklonu Rachel zginęły cztery osoby: 13-letnia dziewczynka, dwie kobiety i czteroletni chłopiec.

Kolejnych sześć osób uznaje się za zaginione: cztery w Ensenadzie i dwie w San Felipe. Część miejscowości została odcięta z powodu osuwisk i wylewających rzek.

Meksykańskie wojsko ewakuowało śmigłowcami 32 osoby uwięzione na ranczu w Ensenadzie. Wśród uratowanych było 22 cudzoziemców. Według władz w grupie byli także obywatele Niemiec i USA oraz kilku misjonarzy.

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Gubernatorka Kalifornii Dolnej Marina del Pilar Ávila oświadczyła, że do pomocy poszkodowanym i reagowania na sytuację nadzwyczajną skierowano około 14 tysięcy pracowników federalnych i stanowych.

Huragan Simon grozi kolejnymi powodziami

Na pacyficznym wybrzeżu Meksyku huragan Simon drugiej kategorii przyniósł silny wiatr i ulewne deszcze. Jego centrum pozostawało nad oceanem, jednak zewnętrzne pasma huraganu uderzyły w obszary między górami Sierra Madre a Oceanem Spokojnym w pobliżu Puerto Vallarta.

W stanie Guerrero żywioł powalił drzewa i linie energetyczne, zablokował drogi oraz zalał domy, w tym w portowym mieście Acapulco. W Chilpancingo, stolicy stanu, zginął 71-letni mężczyzna po zawaleniu się ściany.

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów ostrzegło przed ryzykiem zagrażających życiu powodzi i osuwisk przed możliwym wejściem Simona na ląd w piątek. W Puerto Vallarta po osłabieniu opadów część sklepów wznowiła działalność, jednak międzynarodowe lotnisko zawiesiło pracę do wtorkowego poranka.

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