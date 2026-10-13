Великобритания обратилась к Интерполу с просьбой отклонить запросы Аргентины об аресте лиц, связанных с крупным нефтяным проектом Sea Lion вблизи Фолклендских островов. В письме в штаб-квартиру организации в Лионе британское правительство заявило, что аргентинские запросы о так называемых красных уведомлениях, в частности в отношении граждан Великобритании, следует считать политически мотивированными, сообщает The Guardian.

По данным издания, британское правительство обеспокоено тем, что эти запросы могут быть попыткой оказать давление на людей и компании, чтобы удержать их от работы на Фолклендских островах.

Запросы о задержании

Красное уведомление Интерпола — это запрос на установление местонахождения и временное задержание человека до возможной экстрадиции. Интерпол проверяет такие запросы, а после их распространения решение о дальнейших действиях принимают отдельные государства-члены организации.

В ответ на обращение Великобритании Интерпол, по информации The Guardian, заявил, что будет соблюдать статью 3 своей конституции. Она запрещает организации осуществлять вмешательство или деятельность политического характера.

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Исполнительный директор правительства Фолклендских островов Андреа Клаузен подтвердила, что использование Аргентиной механизмов Интерпола представляет угрозу. При этом она выразила надежду, что организация не предпримет действий по таким запросам.

Спор вокруг Sea Lion

Проект Sea Lion в бассейне к северу от Фолклендских островов потенциально может утроить валовой внутренний продукт территории. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал заблокировать его реализацию. Он инициировал уголовные производства против израильской Navitas и ее британского партнера Rockhopper Exploration — ключевых компаний офшорного проекта.

В Конгресс Аргентины также внесен законопроект о национальном суверенитете, который может распространить санкции на аффилированные структуры этих компаний, финансовых посредников, акционеров и поставщиков. Отдельные положения документа могут касаться участников рыболовной отрасли Фолклендских островов.

Кроме того, The Guardian сообщала, что в течение 24 часов Аргентина, как ожидалось, могла обратиться в арбитраж согласно приложению VII Конвенции ООН по морскому праву по поводу проекта Sea Lion. Аргентинская сторона стремилась бы добиться обязательного решения о прекращении бурения, однако правительственные источники в Великобритании считают, что этот механизм не будет рассматривать спор о суверенитете.

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