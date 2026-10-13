Wielka Brytania zwróciła się do Interpolu z prośbą o odrzucenie wniosków Argentyny dotyczących aresztowania osób związanych z dużym projektem naftowym Sea Lion w pobliżu Falklandów. W liście do siedziby organizacji w Lyonie brytyjski rząd oświadczył, że argentyńskie wnioski o tzw. czerwone noty, w tym dotyczące obywateli Wielkiej Brytanii, należy uznać za motywowane politycznie, podaje The Guardian.

Według gazety brytyjski rząd obawia się, że wnioski te mogą stanowić próbę wywierania presji na osoby i firmy, aby zniechęcić je do pracy na Falklandach.

Wnioski o zatrzymanie

Czerwona nota Interpolu jest wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu i tymczasowe zatrzymanie osoby do czasu możliwej ekstradycji. Interpol sprawdza takie wnioski, a po ich rozpowszechnieniu decyzję o dalszych działaniach podejmują poszczególne państwa członkowskie organizacji.

W odpowiedzi na brytyjskie wystąpienie Interpol, według The Guardian, oświadczył, że będzie przestrzegać artykułu 3 swojej konstytucji. Zakazuje on organizacji podejmowania interwencji lub działalności o charakterze politycznym.

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Dyrektor wykonawcza rządu Falklandów Andrea Clausen potwierdziła, że wykorzystywanie przez Argentynę mechanizmów Interpolu stanowi zagrożenie. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że organizacja nie podejmie działań w związku z takimi wnioskami.

Spór wokół Sea Lion

Projekt Sea Lion w basenie na północ od Falklandów może potencjalnie potroić produkt krajowy brutto terytorium. Prezydent Argentyny Javier Milei obiecał zablokować jego realizację. Wszczął postępowania karne przeciwko izraelskiej spółce Navitas i jej brytyjskiemu partnerowi Rockhopper Exploration — kluczowym firmom w projekcie offshore.

Do Kongresu Argentyny wniesiono także projekt ustawy o suwerenności narodowej, który może rozszerzyć sankcje na podmioty powiązane z tymi firmami, pośredników finansowych, akcjonariuszy i dostawców. Niektóre przepisy dokumentu mogą dotyczyć uczestników sektora rybołówstwa Falklandów.

Ponadto The Guardian informował, że w ciągu 24 godzin Argentyna miała, jak oczekiwano, zwrócić się do arbitrażu na podstawie załącznika VII Konwencji ONZ o prawie morza w sprawie projektu Sea Lion. Strona argentyńska dążyłaby do uzyskania wiążącego orzeczenia o wstrzymaniu wierceń, jednak źródła rządowe w Wielkiej Brytanii uważają, że mechanizm ten nie rozpatrzy sporu o suwerenność.

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