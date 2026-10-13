英国要求国际刑警组织驳回阿根廷的请求——《卫报》

英国已请求国际刑警组织驳回阿根廷提出的逮捕与福克兰群岛附近大型海上石油项目“Sea Lion”有关人员的请求。英国政府在致该组织里昂总部的一封信中表示，阿根廷提出的所谓红色通报请求，包括涉及英国公民的请求，应被视为具有政治动机，《卫报》报道。

据该报称，英国政府担心，这些请求可能是试图向个人和公司施压，以阻止他们在福克兰群岛开展工作。

拘留请求

国际刑警组织红色通报是要求查明某人下落并对其进行临时拘留、等待可能引渡的请求。国际刑警组织会审查此类请求，而在请求发布后，由该组织的各个成员国决定采取进一步行动。

据《卫报》消息，国际刑警组织在回复英国的请求时表示，将遵守其章程第3条。该条款禁止该组织进行具有政治性质的干预或活动。

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福克兰群岛政府行政长官安德烈娅·克劳森证实，阿根廷使用国际刑警组织机制构成威胁。同时，她表示希望该组织不会就此类请求采取行动。

围绕Sea Lion的争端

位于福克兰群岛以北盆地的Sea Lion项目可能使该领地的国内生产总值增至三倍。阿根廷总统哈维尔·米莱承诺阻止该项目实施。他对以色列公司Navitas及其英国合作伙伴Rockhopper Exploration发起刑事诉讼；这两家公司是该海上项目的关键企业。

阿根廷国会还提交了一项国家主权法案，该法案可能将制裁扩大至这些公司的关联实体、金融中介机构、股东和供应商。该文件的某些条款可能涉及福克兰群岛渔业的参与者。

此外，《卫报》报道称，预计阿根廷可能在24小时内就Sea Lion项目根据《联合国海洋法公约》附件七诉诸仲裁。阿根廷方面将寻求获得一项要求停止钻探的具有约束力的裁决，但英国政府消息人士认为，该机制不会审理主权争端。

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