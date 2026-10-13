В Польше министр юстиции Вальдемар Журек назвал «попыткой правового абсурда» сообщения о возможном постановлении Верховного суда, которое могло бы запретить ставить под сомнение статус судей, назначенных после 2018 года по процедуре с участием так называемой нео-KRS. Об этом сообщает Interia.

Возможное заседание полного состава

Interia ссылается на сообщение OKO.Press, согласно которому исполняющий обязанности первого председателя Верховного суда Збигнев Капиньский подал ходатайство о принятии соответствующего постановления. По этим данным, в начале ноября Верховный суд может собраться в полном составе, чтобы принять решение о запрете ставить под сомнение статус судей, назначенных после 2018 года с участием так называемой нео-KRS.

Противники изменений в польском Национальном совете судей, введенных после 2017 года, называют таких судей «несудьями». Самого Капиньского они также относят к этой группе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция министра юстиции

Журек заявил в соцсетях, что судьи не могут решать вопросы, касающиеся их собственного статуса. По его словам, лица, чей статус оспаривался в Европейском суде по правам человека и Суде ЕС, не могут самостоятельно гарантировать себе «пожизненный сертификат безнаказанности».

Министр также утверждает, что внутреннее постановление не может быть инструментом защиты от ответственности и не остановит восстановление верховенства права. По его мнению, такое постановление нарушало бы статью 45 Конституции Польши, которая касается права на справедливое рассмотрение дела.

Журек поддержал оценку судьи Верховного суда Богдана Бенька, который в комментарии для Fakt заявил, что Капиньский якобы стремится «замкнуть систему» с помощью постановления. Министр назвал возможную инициативу попыткой ограничить независимость судей и заблокировать проверки беспристрастности.

Читай нас в