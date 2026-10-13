Латвия объявила пророссийского журналиста персоной нон грата

Латвия объявила персоной нон грата российского журналиста Леонида Рагозина, проживающего в Риге с 2014 года. Его внесли в список лиц, нежелательных для пребывания в стране, 7 октября.

В Министерстве иностранных дел Латвии подтвердили включение в список еще одного гражданина России, однако не назвали его имени и не раскрыли причин этого решения.

В ведомстве пояснили, что такие решения принимаются после оценки информации совместно с компетентными органами, а основания в данном случае не будут обнародованы из соображений государственной безопасности.

По информации Delfi, речь идет именно о Рагозине. Недовольство латвийских властей могли вызвать его высказывания об отношениях России с Западом. В частности, во время подкаста представителя американского издания The Grayzone Аарона Мате журналист заявлял, что Россия считает себя вынужденной отвечать «грубой силой» на действия, которые трактует как провокации западных стран.

Сам Рагозин 7 октября назвал происходящее политическим преследованием.

Вопрос о внесении журналиста в черный список обострился в конце сентября. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава призвал главу МИД Байбу Браже принять соответствующее решение. Он обвинил Рагозина в оправдании российской внешней политики, критике санкций и дискредитации Украины, её руководства и Вооружённых сил.

Источник: Delfi

6 октября на границе Латвии и Беларуси вооруженные и замаскированные мужчины сопровождали не менее 20 мигрантов во время попытки незаконно пересечь государственную границу Латвии. Об инциденте сообщили министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава и вооруженные силы страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что инцидент на латвийско-белорусской границе является частью более широкой агрессивной стратегии России и белорусского режима. По его словам, Москва и Минск продолжают испытывать безопасность Европы, используя, в частности, миграцию в качестве инструмента давления.

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