Европейский Союз разблокировал для Венгрии дополнительное финансирование в размере 1,5 трлн форинтов, что составляет примерно 4,12 млрд евро. Средства предназначены для поддержки студентов и ученых.

В частности, речь идет о средствах на программу студенческих обменов Erasmus+.

«Венгерские студенты снова могут учиться за рубежом по программе Erasmus+, а исследователи — получать финансирование от ЕС на исследования и инновации», — написал Мадяр.

Об этом написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своем аккаунте в Х.

Венгрия и в дальнейшем будет предоставлять убежище украинским дезертирам.

7 октября рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения COELA повторно рассмотрит документы, касающиеся кластеров 2 и 3 переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Ожидается, что на этот раз Венгрия не будет блокировать их согласование.

В Венгрии официально создано Национальное агентство по возврату активов, которое будет заниматься поиском и возвратом государственных средств, незаконно присвоенных в предыдущие годы. Новый орган стал одной из ключевых антикоррупционных реформ правительства премьер-министра Петера Мадяра после его победы на парламентских выборах.

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