Китай определил морскую акваторию площадью 335,43 квадратного километра вблизи острова Вэйчжоу в городе Бэйхай, Гуанси-Чжуанском автономном районе, как первую в стране ключевую территорию обитания китов Брайда. В этой зоне рыболовство будет запрещено в течение восьми с половиной месяцев в году, сообщает ECNS со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая.

Ограничения на рыболовство

Запрет будет действовать ежегодно с декабря по апрель, а также в период летнего моратория на рыболовство в Южно-Китайском море — с 1 мая по 16 августа. В министерстве заявили, что новый статус должен восполнить пробел в охране мест обитания крупных китов в прибрежных водах Китая и способствовать сохранению морского биоразнообразия и рыболовных экосистем.

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Популяция у острова

Киты Брайда являются мигрирующими морскими млекопитающими и относятся в Китае к диким животным первого класса государственной охраны. С декабря по апрель воды вокруг Вэйчжоу обеспечивают этих китов достаточным количеством корма и подходящими условиями для пребывания. В это время животные приплывают сюда кормиться, развиваться и останавливаться во время миграции.

Мониторинг акватории ведется с 2018 года. За это время исследователи идентифицировали более 70 отдельных китов Брайда. По данным министерства, они формируют стабильную дикую популяцию с устойчивыми моделями активности.

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