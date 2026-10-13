Chiny wyznaczyły akwen morski o powierzchni 335,43 kilometra kwadratowego w pobliżu wyspy Weizhou w mieście Beihai, w Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang, jako pierwszy w kraju kluczowy obszar bytowania waleni Bryde’a. W tej strefie rybołówstwo będzie zakazane przez osiem i pół miesiąca w roku, podaje ECNS, powołując się na chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich.

Ograniczenia połowów

Zakaz będzie obowiązywał co roku od grudnia do kwietnia, a także podczas letniego moratorium połowowego na Morzu Południowochińskim — od 1 maja do 16 sierpnia. Ministerstwo oświadczyło, że nowy status ma wypełnić lukę w ochronie siedlisk dużych waleni na chińskich wodach przybrzeżnych oraz wspierać ochronę morskiej bioróżnorodności i ekosystemów rybackich.

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Populacja w pobliżu wyspy

Walenie Bryde’a są migrującymi ssakami morskimi i w Chinach należą do dzikich zwierząt objętych państwową ochroną pierwszej klasy. Od grudnia do kwietnia wody wokół Weizhou zapewniają tym waleniom wystarczającą ilość pokarmu i odpowiednie warunki do przebywania. W tym czasie zwierzęta przypływają tutaj, aby żerować, rozwijać się i zatrzymywać podczas migracji.

Monitoring akwenu prowadzony jest od 2018 roku. W tym czasie badacze zidentyfikowali ponad 70 pojedynczych waleni Bryde’a. Według ministerstwa tworzą one stabilną dziką populację o stałych wzorcach aktywności.

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