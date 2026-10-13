W Polsce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nazwał „próbą prawnego absurdu” doniesienia o możliwej uchwale Sądu Najwyższego, która mogłaby zakazać kwestionowania statusu sędziów powołanych po 2018 roku w procedurze z udziałem tak zwanej neo-KRS. Informuje o tym Interia.

Możliwe posiedzenie pełnego składu

Interia powołuje się na doniesienia OKO.Press, według których pełniący obowiązki I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński złożył wniosek o podjęcie odpowiedniej uchwały. Według tych informacji na początku listopada Sąd Najwyższy może zebrać się w pełnym składzie, aby podjąć decyzję o zakazie kwestionowania statusu sędziów powołanych po 2018 roku z udziałem tak zwanej neo-KRS.

Przeciwnicy zmian w polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa, wprowadzonych po 2017 roku, nazywają takich sędziów „neosędziami”. Do tej grupy zaliczają również samego Kapińskiego.

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Stanowisko ministra sprawiedliwości

Żurek oświadczył w mediach społecznościowych, że sędziowie nie mogą rozstrzygać kwestii dotyczących własnego statusu. Jak zaznaczył, osoby, których status był kwestionowany przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE, nie mogą samodzielnie zapewniać sobie „dożywotniego certyfikatu bezkarności”.

Minister twierdzi również, że wewnętrzna uchwała nie może być narzędziem ochrony przed odpowiedzialnością i nie powstrzyma przywracania praworządności. Jego zdaniem taka uchwała naruszałaby artykuł 45 Konstytucji Polski, dotyczący prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

Żurek poparł ocenę sędziego Sądu Najwyższego Bogdana Bienka, który w komentarzu dla Fakt stwierdził, że Kapiński rzekomo dąży do „zamknięcia systemu” za pomocą uchwały. Minister nazwał możliwą inicjatywę próbą ograniczenia niezależności sędziów i zablokowania kontroli bezstronności.

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