Журек розкритикував можливу заборону ставити під сумнів статус суддів — Interia

У Польщі міністр юстиції Вальдемар Журек назвав «спробою правового абсурду» повідомлення про можливу ухвалу Верховного суду, яка могла б заборонити ставити під сумнів статус суддів, призначених після 2018 року за процедурою за участю так званої нео-KRS. Про це повідомляє Interia.

Можливе засідання повного складу

Interia посилається на повідомлення OKO.Press, за даними якого виконувач обов’язків першого голови Верховного суду Збігнєв Капінський подав клопотання про ухвалення відповідного рішення. За цими даними, на початку листопада Верховний суд може зібратися у повному складі, щоб ухвалити рішення щодо заборони ставити під сумнів статус суддів, призначених після 2018 року за участю так званої нео-KRS.

Опоненти змін у польській Національній раді суддів, запроваджених після 2017 року, називають таких суддів «неосуддями». Самого Капінського вони також відносять до цієї групи.

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Позиція міністра юстиції

Журек заявив у соцмережах, що судді не можуть вирішувати питання щодо власного статусу. За його словами, особи, чий статус оскаржувався в Європейському суді з прав людини та Суді ЄС, не можуть самостійно гарантувати собі «довічний сертифікат безкарності».

Міністр також стверджує, що внутрішня ухвала не може бути інструментом захисту від відповідальності та не зупинить відновлення верховенства права. На його думку, така ухвала порушуватиме статтю 45 Конституції Польщі, яка стосується права на справедливий розгляд справи.

Журек підтримав оцінку судді Верховного суду Богдана Бенька, який у коментарі для Fakt заявив, що Капінський нібито прагне «замкнути систему» за допомогою ухвали. Міністр назвав можливу ініціативу спробою обмежити незалежність суддів і заблокувати перевірки безсторонності.

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