在波兰，司法部长瓦尔德马尔·茹雷克称，有关最高法院可能通过一项决议、禁止质疑2018年后经所谓“新KRS”参与程序任命的法官身份的报道，是“一次法律荒谬的尝试”。Interia报道。

可能举行全体会议

Interia援引OKO.Press的报道指出，最高法院代理第一院长兹比格涅夫·卡平斯基已提交动议，要求通过相关决议。根据这一消息，最高法院可能在11月初举行全体会议，以作出禁止质疑2018年后在所谓“新KRS”参与下任命的法官身份的决定。

反对2017年后对波兰国家司法委员会所作改革的人士，将这类法官称为“非法官”。他们也将卡平斯基本人归入这一群体。

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司法部长的立场

茹雷克在社交媒体上表示，法官不能决定涉及自身身份的问题。他称，其身份曾在欧洲人权法院和欧盟法院受到质疑的人，不能自行给自己保证一张“终身免于追责的证书”。

部长还称，内部决议不能成为逃避责任的工具，也无法阻止恢复法治。在他看来，这样的决议将违反波兰宪法第45条，该条涉及获得公平审理的权利。

茹雷克支持最高法院法官博格丹·别涅克的评价。别涅克在接受Fakt采访时表示，卡平斯基据称试图通过一项决议“封闭整个体系”。部长称，这一可能的倡议是试图限制法官独立性并阻止对公正性的审查。

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