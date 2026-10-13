В Бразилии тысячи молодых людей вышли на улицы, чтобы поддержать президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Они также выразили опасения по поводу возможного возвращения к власти политического движения Болсонару. Марш состоялся на фоне президентской гонки, за которой внимательно следят, сообщает France 24.

Опасения по поводу движения Болсонару

Во время марша участники заявили, что боятся возможного возвращения к власти политического движения, связанного с Болсонару. Молодые бразильцы выражали тревогу за свое будущее, если к власти придет ультраправое правительство.

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Беспокойство за образование

Одним из ключевых вопросов для участников акции является возможное влияние ультраправого правительства на университеты, систему образования и образовательную сферу в целом. Репортаж о марше в Бразилии для France 24 подготовил Ян Оноско.

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