Brazylijczycy wyszli na marsz w obawie przed powrotem Bolsonaro — France 24
W Brazylii tysiące młodych ludzi wyszły na ulice, aby wesprzeć prezydenta Luiza Inácia Lulę da Silvę. Wyrazili oni również obawy przed możliwym powrotem do władzy ruchu politycznego Bolsonaro. Marsz odbył się w czasie uważnie obserwowanego wyścigu prezydenckiego, informuje France 24.
Obawy dotyczące ruchu Bolsonaro
Podczas marszu uczestnicy oświadczyli, że obawiają się możliwego powrotu do władzy ruchu politycznego związanego z Bolsonaro. Młodzi Brazylijczycy wyrażali niepokój o swoją przyszłość, jeśli do władzy dojdzie skrajnie prawicowy rząd.
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Niepokój o edukację
Jedną z kluczowych kwestii dla uczestników akcji jest możliwy wpływ skrajnie prawicowego rządu na uniwersytety, system edukacji i sektor edukacyjny ogółem. Materiał o marszu w Brazylii dla France 24 przygotował Jan Onosko.