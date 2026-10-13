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Brazylijczycy wyszli na marsz w obawie przed powrotem Bolsonaro — France 24

Fedir Krysztowski 13 października 2026 18:13
Brazylijczycy wyszli na marsz w obawie przed powrotem Bolsonaro — France 24

W Brazylii tysiące młodych ludzi wyszły na ulice, aby wesprzeć prezydenta Luiza Inácia Lulę da Silvę. Wyrazili oni również obawy przed możliwym powrotem do władzy ruchu politycznego Bolsonaro. Marsz odbył się w czasie uważnie obserwowanego wyścigu prezydenckiego, informuje France 24.

Obawy dotyczące ruchu Bolsonaro

Podczas marszu uczestnicy oświadczyli, że obawiają się możliwego powrotu do władzy ruchu politycznego związanego z Bolsonaro. Młodzi Brazylijczycy wyrażali niepokój o swoją przyszłość, jeśli do władzy dojdzie skrajnie prawicowy rząd.

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Niepokój o edukację

Jedną z kluczowych kwestii dla uczestników akcji jest możliwy wpływ skrajnie prawicowego rządu na uniwersytety, system edukacji i sektor edukacyjny ogółem. Materiał o marszu w Brazylii dla France 24 przygotował Jan Onosko.

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