Средняя недельная температура поверхности моря в центральной части Тихого океана достигла самого высокого уровня за весь период наблюдений, сообщило Австралийское бюро метеорологии. Эль-Ниньо продолжает усиливаться за несколько недель до прогнозируемого пика в декабре, сообщает BBC News.

Новые температурные рекорды

В сентябре в центрально-восточной части Тихого океана также зафиксировали рекордную суточную температуру поверхности моря, превысившую показатель сильного Эль-Ниньо 2015 года. В некоторых районах тропической части Тихого океана температура впервые превысила 30°C. Ученые также отметили рекордные аномалии температуры поверхности моря и исключительно теплые воды под поверхностью.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, которое возникает примерно раз в два-семь лет и обычно длится около года. В то же время Тихий океан нагревается из-за вызванного человеком изменения климата, что усложняет сравнение нынешнего явления с предыдущими.

Сравнение и прогноз

Австралийские и американские официальные синоптики используют для таких сравнений относительный океанический индекс Эль-Ниньо. По данным Австралийского бюро метеорологии, средние недельные показатели по этому индексу, доступные с 2008 года, уже превысили уровни рекордного декабря 2015 года.

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Климатолог Berkeley Earth Зик Хаусфатер заявил, что нынешнее явление Эль-Ниньо беспрецедентно в исторических данных. По его словам, потепление охватывает не только традиционный тропический регион наблюдений за Эль-Ниньо, но и значительно более широкие районы Тихого океана и Мексиканского залива.

Всемирная метеорологическая организация отмечает, что сейчас нет доказательств того, что изменение климата делает Эль-Ниньо сильнее или чаще. В то же время это явление высвобождает дополнительное тепло из океана в атмосферу, поэтому годы Эль-Ниньо обычно теплее в глобальном масштабе.

Прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и Национального управления океанических и атмосферных исследований США указывают, что Эль-Ниньо, вероятно, достигнет пика в декабре. Всемирная метеорологическая организация уже сообщает о связанных с засухами и наводнениями перебоях в нескольких регионах, а также об обеспокоенности продовольственной безопасностью в частях Восточной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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