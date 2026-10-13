Średnia tygodniowa temperatura powierzchni morza w centralnej części Pacyfiku osiągnęła najwyższy poziom w historii obserwacji — poinformowało Australijskie Biuro Meteorologii. El Niño nadal się nasila na kilka tygodni przed prognozowanym szczytem w grudniu, podaje BBC News.

Nowe rekordy temperatur

We wrześniu w środkowo-wschodniej części Pacyfiku odnotowano również rekordową dobową temperaturę powierzchni morza, która przewyższyła poziom z okresu silnego El Niño w 2015 roku. W niektórych obszarach tropikalnego Pacyfiku temperatura po raz pierwszy przekroczyła 30°C. Naukowcy odnotowali także rekordowe anomalie temperatury powierzchni morza oraz wyjątkowo ciepłe wody pod powierzchnią.

El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, które występuje mniej więcej raz na dwa do siedmiu lat i zazwyczaj trwa około roku. Jednocześnie Pacyfik ociepla się wskutek wywołanych przez człowieka zmian klimatu, co utrudnia porównywanie obecnego zjawiska z wcześniejszymi.

Porównanie i prognoza

Australijscy i amerykańscy oficjalni prognostycy używają do takich porównań względnego oceanicznego indeksu El Niño. Według Australijskiego Biura Meteorologii średnie tygodniowe wartości tego indeksu, dostępne od 2008 roku, już przekroczyły poziomy z rekordowego grudnia 2015 roku.

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Klimatolog Berkeley Earth Zeke Hausfather stwierdził, że obecne zjawisko El Niño jest bezprecedensowe w danych historycznych. Jak powiedział, ocieplenie obejmuje nie tylko tradycyjny tropikalny region obserwacji El Niño, lecz także znacznie szersze obszary Pacyfiku i Zatoki Meksykańskiej.

Światowa Organizacja Meteorologiczna wskazuje, że obecnie nie ma dowodów na to, iż zmiana klimatu czyni El Niño silniejszym lub częstszym. Jednocześnie zjawisko to uwalnia dodatkowe ciepło z oceanu do atmosfery, dlatego lata El Niño są zazwyczaj cieplejsze w skali globalnej.

Prognozy Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych oraz amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej wskazują, że El Niño prawdopodobnie osiągnie szczyt w grudniu. Światowa Organizacja Meteorologiczna już informuje o zakłóceniach związanych z suszami i powodziami w kilku regionach, a także o obawach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego w części Afryki Wschodniej i regionu Azji i Pacyfiku.

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