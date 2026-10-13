太平洋中部海温创纪录——BBC News

澳大利亚气象局表示，太平洋中部海表平均周温度达到有记录以来最高水平。厄尔尼诺现象在预计于12月达到峰值前数周仍在持续增强，BBC News报道。

新的温度纪录

9月，太平洋中东部还记录到创纪录的单日海表温度，超过了2015年强厄尔尼诺期间的水平。热带太平洋的一些地区气温首次超过30°C。科学家还指出，海表温度异常创下纪录，海面以下的海水异常温暖。

厄尔尼诺是一种自然气候现象，大约每两到七年发生一次，通常持续约一年。与此同时，太平洋正因人为导致的气候变化而变暖，这使得将当前现象与此前的现象进行比较更加困难。

比较与预测

澳大利亚和美国的官方预报机构使用相对海洋厄尔尼诺指数进行此类比较。根据澳大利亚气象局的数据，自2008年起可获得的该指数周平均值已超过创纪录的2015年12月水平。

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伯克利地球组织的气候学家泽克·豪斯法瑟表示，当前的厄尔尼诺现象在历史数据中前所未有。他说，变暖不仅影响传统的热带厄尔尼诺监测区域，也影响太平洋和墨西哥湾更广阔的区域。

世界气象组织指出，目前没有证据表明气候变化正在使厄尔尼诺变得更强或更频繁。与此同时，这一现象会将额外热量从海洋释放到大气中，因此厄尔尼诺年份通常在全球范围内更暖。

欧洲中期天气预报中心和美国国家海洋和大气管理局的预测显示，厄尔尼诺很可能在12月达到峰值。世界气象组织已报告多个地区出现与干旱和洪水相关的扰乱，并称东非部分地区和亚太地区存在粮食安全担忧。

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