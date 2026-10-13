肯尼亚教师罢工影响逾70万名学生——Nation Kenya

在肯尼亚，公立大学教师罢工已持续第二周，超过70万名学生的学习受到影响。政府与工会之间的谈判破裂，教师表示，在争议得到解决前不会复工，Nation Kenya报道。

学生正在失去学习时间，并担心生活费无法支撑到课程恢复。一些学生不得不在留在没有讲课的宿舍与承担额外回家路费之间作出选择。对于仅在几周前开始本学年的一年级学生来说，情况尤其困难。

关于集体协议的争议

大学学术人员联盟Uasu秘书长康斯坦丁·瓦松加表示，政府没有展现出足够的谈判意愿。他说，当局提出的120亿肯尼亚先令方案无法覆盖2025年至2029年集体协议规定的义务。

瓦松加指出，2013年至2017年协议的价值为150亿先令，2017年至2021年为165亿先令，而2022年至2025年的协议规定，基本工资及自动年度加薪为90亿先令。工会要求按照透明且以证据为基础的方法计算政府的提议。

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学生开支与调整校历的风险

学生组织代表敦促教育内阁秘书朱利叶斯·米戈西·奥甘巴加快与Uasu的谈判。他们指出，家庭面临额外开支、学术日历存在不确定性，以及学生承受心理压力。

多媒体大学四年级学生雷米·奥索蒂表示，回家以及在罢工结束后返回学校的费用约为5000先令。在蒙巴萨技术大学和其他院校，由于课程暂停，一些学生已经前往农村地区。

公立大学副校长委员会主席丹尼尔·穆根迪教授警告说，并非所有教育项目都能在恢复教学后弥补失去的时间。他说，这尤其涉及医学等专业，其教学模块是依次衔接进行的。

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