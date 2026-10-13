В Кении забастовка преподавателей государственных университетов, которая продолжается вторую неделю, нарушила учебный процесс для более чем 700 тысяч студентов. Переговоры между властями и профсоюзом сорвались, а преподаватели заявили, что не возобновят работу до урегулирования спора, сообщает Nation Kenya.

Студенты теряют учебное время и опасаются, что средств на проживание не хватит до возобновления занятий. Некоторым из них приходится выбирать между проживанием в общежитиях без лекций и дополнительными расходами на поездку домой. Особенно сложной ситуация стала для первокурсников, которые начали учебный год всего несколько недель назад.

Спор о коллективном соглашении

Генеральный секретарь Союза академического персонала университетов Uasu Константин Васонга заявил, что правительство не продемонстрировало достаточной готовности к переговорам. По его словам, предложенный властями пакет в размере 12 млрд кенийских шиллингов не покрывает обязательств по коллективному соглашению на 2025–2029 годы.

Васонга отметил, что стоимость соглашения на 2013–2017 годы составляла 15 млрд шиллингов, на 2017–2021 годы — 16,5 млрд, а договоренность на 2022–2025 годы предусматривала 9 млрд шиллингов на базовые зарплаты и автоматические ежегодные повышения. Профсоюз требует, чтобы предложение правительства было рассчитано по прозрачной и доказательной методике.

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Расходы студентов и риск изменения календаря

Представители студенческих объединений призвали секретаря кабинета по вопросам образования Джулиуса Мигоси Огámбу ускорить переговоры с Uasu. Они указывают на дополнительные расходы семей, неопределенность относительно академического календаря и психологическую нагрузку на студентов.

Студент четвертого курса Multimedia University Ремми Осоти сказал, что поездка домой и возвращение после окончания забастовки обходятся ему примерно в 5 тысяч шиллингов. В Technical University of Mombasa и других учебных заведениях часть студентов уже уехала в сельские районы из-за прекращения занятий.

Председатель комитета вице-канцлеров государственных университетов профессор Дэниел Мугэнди предупредил, что не все образовательные программы смогут наверстать потерянное время после возобновления учебы. По его словам, это особенно касается специальностей, таких как медицина, где учебные модули идут последовательно один за другим.

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