Страйк викладачів у Кенії зачепив понад 700 тисяч студентів — Nation Kenya

У Кенії страйк викладачів державних університетів, який триває другий тиждень, порушив навчання для понад 700 тисяч студентів. Переговори між владою та профспілкою зірвалися, а викладачі заявили, що не відновлять роботу до врегулювання спору, повідомляє Nation Kenya.

Студенти втрачають навчальний час і побоюються, що коштів на проживання не вистачить до відновлення занять. Частина з них має обирати між перебуванням у гуртожитках без лекцій та додатковими витратами на поїздку додому. Особливо складною ситуація стала для першокурсників, які розпочали навчальний рік лише кілька тижнів тому.

Суперечка щодо колективної угоди

Генеральний секретар Спілки академічного персоналу університетів Uasu Константін Васонга заявив, що уряд не продемонстрував достатньої налаштованості на переговори. За його словами, запропонований владою пакет у 12 млрд кенійських шилінгів не покриває зобов’язань за колективною угодою на 2025–2029 роки.

Васонга зазначив, що вартість угоди за 2013–2017 роки становила 15 млрд шилінгів, за 2017–2021 роки — 16,5 млрд, а домовленість на 2022–2025 роки передбачала 9 млрд шилінгів на базові зарплати та автоматичні щорічні підвищення. Профспілка вимагає, щоб пропозицію уряду розрахували за прозорою та доказовою методикою.

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Витрати студентів і ризик зміни календаря

Представники студентських об’єднань закликали секретаря кабінету з питань освіти Джуліуса Мігоса Огамбу прискорити переговори з Uasu. Вони вказують на додаткові витрати родин, невизначеність щодо академічного календаря та психологічне навантаження на студентів.

Студент четвертого курсу Мультимедійного університету Реммі Осоті сказав, що поїздка додому й повернення після завершення страйку обходиться йому приблизно у 5 тисяч шилінгів. У Технічному університеті Момбаси та інших закладах частина студентів уже поїхала до сільських районів через припинення занять.

Голова комітету віцеканцлерів державних університетів професор Деніел Муґенді попередив, що не всі освітні програми зможуть надолужити втрачений час після відновлення навчання. За його словами, це особливо стосується спеціальностей на кшталт медицини, де навчальні модулі йдуть послідовно один за одним.

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