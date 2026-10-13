МВФ підвищив прогноз інфляції в Пакистані до 9,9% — The Express Tribune

У Пакистані Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз інфляції на 2026–2027 фінансовий рік до 9,9%, тоді як раніше оцінював її у 8,4%. Водночас фонд залишив без змін прогноз зростання пакистанської економіки — на рівні 3,5%. Про це йдеться у новому звіті World Economic Outlook, повідомляє The Express Tribune.

Прогноз вищий за ціль уряду

Новий прогноз МВФ перевищує офіційний цільовий рівень інфляції Пакистану, встановлений на позначці 8,2%. У квітні фонд прогнозував інфляцію на рівні 8,4% і зберігав цю оцінку у липневому звіті.

МВФ не навів окремих причин перегляду прогнозу саме для Пакистану. Водночас фонд підвищив інфляційні прогнози для регіону Близького Сходу та Центральної Азії через конфлікт, який вплинув на постачання енергії та ціни на неї. У звіті також зазначено, що світова загальна інфляція зросла в серпні після відновлення цін на енергоносії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розбіжності в оцінках зростання

Пакистанська влада під час нещодавніх консультацій із МВФ намагалася переконати фонд, що економіка країни зросте на 4% у цей фінансовий рік. Міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб в інтерв'ю Reuters заявив, що очікує зростання понад 4%.

МВФ також переглянув прогноз дефіциту поточного рахунку Пакистану до 1% ВВП, або приблизно 4,4 млрд доларів. Це орієнтовно на 450 млн доларів більше за попередню оцінку фонду.

У глобальному прогнозі МВФ очікує зростання світової економіки на 3,1% у 2026 році та на 3,4% у 2027 році. Світова інфляція, за оцінкою фонду, становитиме 4,7% у 2026 році, а у 2027 році знизиться до 4,1%.

Читай нас у