В Пакистане Международный валютный фонд повысил прогноз инфляции на 2026–2027 финансовый год до 9,9%, тогда как ранее оценивал ее в 8,4%. В то же время фонд оставил без изменений прогноз роста пакистанской экономики — на уровне 3,5%. Об этом говорится в новом докладе World Economic Outlook, сообщает The Express Tribune.

Прогноз выше целевого показателя правительства

Новый прогноз МВФ превышает официальный целевой уровень инфляции Пакистана, установленный на отметке 8,2%. В апреле фонд прогнозировал инфляцию на уровне 8,4% и сохранил эту оценку в июльском докладе.

МВФ не привел отдельных причин пересмотра прогноза именно для Пакистана. В то же время фонд повысил инфляционные прогнозы для региона Ближнего Востока и Центральной Азии из-за конфликта, который повлиял на поставки энергоносителей и цены на них. В докладе также отмечается, что мировая общая инфляция выросла в августе после восстановления цен на энергоносители.

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Расхождения в оценках роста

Пакистанские власти во время недавних консультаций с МВФ пытались убедить фонд, что экономика страны вырастет на 4% в этом финансовом году. Министр финансов Мухаммад Аурангзеб в интервью Reuters заявил, что ожидает роста более чем на 4%.

МВФ также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета Пакистана до 1% ВВП, или примерно 4,4 млрд долларов. Это приблизительно на 450 млн долларов больше предыдущей оценки фонда.

В глобальном прогнозе МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,1% в 2026 году и на 3,4% в 2027 году. Мировая инфляция, по оценке фонда, составит 4,7% в 2026 году, а в 2027 году снизится до 4,1%.

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