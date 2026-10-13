在巴基斯坦，国际货币基金组织将2026—2027财年的通胀预测上调至9.9%，此前预测为8.4%。与此同时，该基金维持巴基斯坦经济增长3.5%的预测不变。新一期《世界经济展望》报告显示，《The Express Tribune》对此进行了报道。

预测高于政府目标

国际货币基金组织的新预测高于巴基斯坦设定为8.2%的官方通胀目标。今年4月，该基金预测通胀率为8.4%，并在7月报告中维持了这一评估。

国际货币基金组织没有说明专门针对巴基斯坦调整预测的具体原因。与此同时，由于一场影响能源供应及其价格的冲突，该基金上调了中东和中亚地区的通胀预测。报告还指出，在能源价格回升后，全球总体通胀率于8月上升。

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增长评估存在分歧

巴基斯坦当局在近期与国际货币基金组织磋商期间试图说服该基金，相信该国经济将在本财年增长4%。财政部长穆罕默德·奥朗则布在接受路透社采访时表示，他预计增长将超过4%。

国际货币基金组织还将巴基斯坦经常账户赤字预测调整为国内生产总值的1%，即约44亿美元。这比该基金此前的估计高出约4.5亿美元。

在全球预测中，国际货币基金组织预计世界经济将在2026年增长3.1%，并在2027年增长3.4%。该基金估计，全球通胀率将在2026年达到4.7%，并于2027年降至4.1%。

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